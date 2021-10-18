TFF, Emin Kar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF, Emin Kar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF, Emin Kar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılport Samsunspor Kulübünün eski başkanı Emin Kar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılport Samsunspor Kulübünün eski başkanı Emin Kar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında "Emin Kar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar formasını giydiği Samsunspor'da 1989 yılındaki elim kazayı derinden yaşayan futbolcular arasında yer alan Kar, yönetici olarak da katkı yaptığı Karadeniz kulübünde bir dönem başkanlık görevinde bulundu. Merhum Emin Kar'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Yılport Samsunspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İsmet Uçma Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Amelia Hamlin Okan Bayülgen
Spor Marcao Ali Koç Muslera Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF, Emin Kar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:51:49. #1.17#