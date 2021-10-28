TFF'den seyirci kararı: Karşılaşmalar 9 Kasım'dan itibaren yüzde 100 kapasite ile oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyumlara 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, aldığı karar ile stadyumlardaki seyirci kısıtlamasını kaldırdı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin stadyumlara alınacağı ifade edildi. Ayrıca 9 Kasım tarihinden itibaren PCR testi ile seyirci alınması durumu da ortadan kalktı.

Tüm bunlarla birlikte mevsimsel grip olgularının arttığı bu dönemde, hem Covid-19 hem de gripten korunmak için pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli silah olan aşılanma yanında her alanda olduğu gibi tribünde de maske (stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılmaması), mesafe (seyircilerin kendi koltuklarında oturması ve tezahürat ile gol sevinci sırasında bulaş riski yaratacak şekilde mesafe kuralını bozmamaları) ve hijyene azami özen gösterilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak doğru olacaktır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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