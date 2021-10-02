TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

KARACABEY, BURSA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe stadı

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Sinan Bilen xx, Mehmet Özer xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Onur Civelek x (Yusuf Ağın dk. 46 x), Fatih Ergen xx, Hakan Aydın xxx (Muhammed Yıldırım dk. 78 x), Hüseyin Eray Karataş xx(Uğur Can Semizoğlu dk. 68 x), Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx (Oğuzhan Demir dk. 79 x), Emrah Öztürk xx, Erkan Çam xx (Muhammet Ensar dk. 88 ?), Mehmet Demirözü xx

Yedekler: Melikhan, Oğuzhan Eskiköy, Birkan Yılmaz, Atakan, Berk

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Karacabey Belediyespor: Can Sevinç x, Ahmet Eren x, Hakkı Can Aksu x, Denis Meriç x (Yağız Suat Bolat dk. 70 x), Abdullah Dıjlan Aydın x (Bekir Can Kara dk. 30 x), Ömer Yıldız x, Umut Sözen x, Enes Karakuş x (Ata Kurtuluş dk. 50 x), Hamza Özdemir x, Muhammed Rıdvan Özdemir x

Yedekler: Halil Duman, Berke, Hüseyin, Miraçcan, Kaan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Gol: Hakan Aydın (dk. 1) (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Eray, Yusuf Ağın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ömer Yıldız, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz
Spor Muslera Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 19:08:39. #1.11#