TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak - Haberler Spor
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TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak

Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Futbolda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki grupta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül )

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırşehir AHİ)

15.30 Pendikspor-Tarsus İdman Yurdu (Pendik)

15.30 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

19.00 TECO Karacabey Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Şanlıurfaspor-Pazarspor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Akhisarspor-Isparta 32 (Spor Toto Akhisar)

Kırmızı Grup

14.30 Adıyaman Futbol-Niğde Anadolu (Adıyaman Atatürk)

14.30 Kahramanmaraşspor-Çorum (7 Ocak)

14.30 Sivas Belediyespor-Sarıyer (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Etimesgut Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.30 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Ergene Velimeşespor-Ankaraspor ( Mustafa Kemal Atatürk )

19.00 Diyarbekirspor-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)

19.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

19.00 Sakaryaspor-Somaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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Haber: TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yarın yapılacak - Haberler Spor
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