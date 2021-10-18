TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Tuzlaspor ile karşılaştı.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada ceza sahası içinde topu alan Eslem'in vuruşunu kaleci Mikulic kornere çeldi.
28. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde İbrahim yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışında topu alan Topalli'nin sol tarafa bıraktığı pasta Ethemi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mikulic kornere çıkardı.
61. dakikada ceza sahası dışında topu alan Ethemi'nin plase vuruşunu kaleci Mikulic son anda kornere çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Orkun Aktaş xx, Erkan Akbulut xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Yeşil xx, Ologo xx, Ali Yaşar xx, Eslem Öztürk xx (Rroca dk. 75 xx), Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx (Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz xxx (Mertan dk. 82 ?) Ethemi xx (Berkay dk. 90+2 ?), Topalli xx (Emir dk. 75 xx)
Yedekler: Ljubic, Duhan, Emrecan, Tunahan, Yusuf
Teknik Sorumlu: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan Kartal xx (Samet dk. 72 xx), İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Tayfun Aydoğan xx (Selçuk dk. 72 xx), Rotman xx, Sedat Şahintürk xx, Safa Kınalı xx (Ahmet Yazar dk. 40 xx), Bardhi xx (Diack dk. 40 xx), Pedersen xx (Rahmi dk. 59 xx)
Yedekler: Angeler, Aykut, Muhammed, İbrahim
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Gol: İbrahim (dk. 28) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Erhan (Tuzlaspor), Ethemi, Alperen (İstanbulspor) - İSTANBUL