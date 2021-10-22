TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un isim sponsoru "NasaDoge" oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un bu sezon bitimine kadar "NasaDoge Menemenspor" olarak mücadele edeceği bildirildi.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, "NasaDoge Finance" ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Takımın 2021-2022 sezonu sonuna kadar müsabakalara "NasaDoge Menemenspor" olarak katılacağı kaydedildi.