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TFF 1. Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek

TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında Eyüpspor, Adanaspor'u Eyüp Stadı'nda, MKE Ankaragücü ise Manisa FK'yi Eryaman Stadı'nda konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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