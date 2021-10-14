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TFF 1. Lig'de 9. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 9. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Mke Ankaragücü : Ramazan Keleş

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak

16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman

16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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