TFF 1. Lig'de 9. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Mke Ankaragücü : Ramazan Keleş
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak
16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman
16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu
18 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy