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TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'de 10, 11, 12 ve 13. haftaların programı duyuruldu.

TFF 1. Lig'de 10, 11, 12 ve 13. haftaların programı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın programı şöyle:

10. Hafta

22 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

11. Hafta

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Kazım Karabekir)

19.00 Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

12. Hafta

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

13. Hafta

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)

16.00 Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitci Timsah Park)

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Manisa-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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