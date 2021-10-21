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TFF 1. Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemler belli oldu

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Eyüpspor- Adanaspor : Yiğit Arslan

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Turgut Doman

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sihan Aydın

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor: Burak Pakkan

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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