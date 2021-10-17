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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Altınordu ile karşılaştı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Altınordu ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Metehan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami'nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada Aykut kendi yarı sahasında bir anda sert vurdu. Bu şutu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

45+2. dakikada Ahmet Dereli'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan bir anda kaleciyle karşı kaşıya kaldı. Topla ceza sahasına giren Ahmet İlhan düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

45+5. dakikada Süleyman'ın sol taraftan ortasını kaleci yumrukladı, boşta kalan topu Eren filelerle buluşturdu. 1-2

45+7. dakikada Aykut'un havalandırdığı topta arka direkte topla buluşan kafayla içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Eren topu ağlara gönderdi. 2-2

51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Hasek düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-2

73. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orhan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı, boşta kalan topu Shala filelere gönderdi. 4-2

76. dakikada Shala'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalen Eren kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 5-2

81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas direk kaleye vurduğu top ağlara gitti. 6-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Turgut Doman xx, Gökhan Memişoğlu xx, Deniz Turgut xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xxx, Aykut xx, Mustafa Akbaş xx (Gökhan Kardeş dk. 41 xx), Mücahit xx, Gökhan Alsan xx, Hasek xxx, Malle xx (Shala dk. 67 xxx), Süleyman xx (Emircan dk. 67 xx), Novikovas xx (Ufuk dk. 82 ?), Eren xxx (Olanare dk. 82 ?)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Özgür, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Ali Emre xx (Serhat dk. 46 xx), Yusuf Arslan xx, Volkan xx, Yusuf Esendemir xx (Feyttullah dk. 56 xx), Kürşad xx, Rahmi xx, Sami xx (Muzaffer dk. 46 xx), Metehan xx (Burak dk. 83 ?), Hüsamettin xx, Ahmet İlhan xxx (Enis dk. 72 xx), Ahmet Dereli xx

Yedekler: Şeref, Furkan, Kenan, Özgür Deryol, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Sami (dk. 5), Ahmet İlhan (dk. 45+2) (Altınordu), Eren (dk. 45+5, dk. 45+7 ve 76), Hasek (dk. 51), Shala (dk. 73), Novikovas (dk. 81) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Yusuf Can Esendemir (Altınordu) - ERZURUM

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2

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Haber: TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 Altınordu: 2 - Haberler Spor
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