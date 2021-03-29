Spor tesisinin yapımına sona gelindi
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Spor tesisinin yapımına sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor tesisinin yapımına sona gelindi

Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmaları devam ediyor.

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Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Bahçecik Spor Kulübü tesisinde çalışmalara sona yaklaşıldı. Başkan Özlü'nün de yakından takip ettiği çalışmalarda binanın çatı kaplamasının yapılmasının ardından elektrik ve su tesisatları döşendi. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen modern tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar yer alacak. - KOCAELİ

Spor tesisinin yapımına sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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