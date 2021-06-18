Spor tesisinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı
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Spor tesisinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı

Spor tesisinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Kırkağaç Belediyesi birlikteliği ile yürüttüğü kapalı halı saha inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü kapalı halı saha projesinde çalışmalar devam ediyor. Projenin son durumu hakkında bilgi almak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve ilgili teknik personeller katıldı. Projenin son durumu hakkında bilgi alan Öztozlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kırkağaç ilçesine güzel bir spor tesisini kazandıracaklarını belirterek, projeyi en kısa tamamlamak üzere çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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