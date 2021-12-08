Spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havızı ve Spor Salonunda başlattığı yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında tesiste bulunan spor salonu ve yüzme havuzu, günün şartlarına uygun olarak yenileniyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından tesis Manisalıların hizmetine tekrardan açılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemlerde şehre kazandırdığı ve kent gençliğinin hizmetine sunduğu Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Zaman içerisinde yıpranması nedeniyle kapsamlı bir yenileme çalışması başlatılan tesis, günün şartlarına uygun olarak yenilenerek Manisalıların hizmetine tekrardan sunulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personeller ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Öztozlu, çalışmaların son durumu hakkında Daire Başkanı Uğur Topkaya ve teknik personellerden bilgiler aldı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmalar kapsamında spor sahası altında tesviye betonu dökülerek zemin kaplamasının yenilendiğini, yüzme havuzlarında da kapsamlı bir yenileme yapıldığını belirtti. - MANİSA