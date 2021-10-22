SPOR Tesadüfen atletizmle tanışan Emre, gözünü olimpiyata dikti

ANTALYA (DHA) - Tesadüfen atletizmle tanışan Emre, gözünü olimpiyata dikti

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - Antalya'da tartan pistte bisikletiyle ilerlerken karşılaştığı antrenörün "Burada bisiklet sürülmez. İstersen koş" uyarısıyla atletizme başlayan Emre Göktürk (21), 1 yılda milli takıma seçildi. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan genç atlet, tesadüfen başladığı sporda olimpiyat madalyası hedefliyor.

Antalya'da pandemi sürecinde boş kalan atletizm pistinden bisikletiyle geçen Emre Göktürk (21), alandan ayrılırken antrenör Alper Başyiğit ile karşılaştı. Başyiğit'in bisikletiyle tartan pistte ilerleyen Emre'ye "Burada bisiklet sürülmez. İstersen koş" sözleriyle yaptığı uyarı, genç sporcunun hayatını değiştirdi. Tartan pistte koşan Emre'nin vücut yapısı ile bacak boyu uzunluğunun atletizme yatkın olduğunu ve hızlı koştuğunu gören antrenör Başyiğit, koşu sporuyla ilgilenmesi önerisinde bulundu.

Antrenör Başyiğit'in teklifine olumlu yanıt veren Emre Göktürk, geçen yıl antrenmanlara başladı. Spora başladığı ilk aylarda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sporcu seçme müsabakalarında birinci olan Emre Göktürk, bu yıl katıldığı iki Türkiye şampiyonasında bronz ve gümüş madalya kazandı. Spora başladığı ilk yılda milli takıma seçilme başarısı gösteren Emre Göktürk, katıldığı şampiyonalarda uzun yıllar atletizmle ilgilenen sporcuları geçerek madalya kazanma başarısı göstermesiyle dikkati çekti.

Antrenörü Alper Başyiğit ile her gün antrenman yapan Emre Göktürk, tesadüfen başladığı atletizmde 100 metre ve 200 metre koşularında elde ettiği başarıları uluslararası şampiyonalarda altın madalya kazanarak taçlandırmayı hedefliyor. Bisiklet sürmeyi sevdiği süreçte eğlencesine tartan piste girip, antrenörünün tartan pistte koşabileceğini belirtmesi üzerine tesadüfen spora başladığını anlatan Emre Göktürk, "Tartan pistte bisikletle girince, birazcık kızıp 'Burası bisiklet sürülecek yer değil, istersen koş' sözü sonrası ertesi gün deneme amaçlı koşuya başladım. Spora başladıktan sonra ilk yılda U23 Türkiye Şampiyonası'nda 100 metrede üçüncü, 200 metrede ikinci oldum. Erzurum'daki şampiyonada bayrak takımıyla rekor kırdık. Milli takıma seçildim" dedi.

Hedeflerini anlatan Emre Göktürk, 200 metreyi 21 saniyede, 100 metreyi de 10 saniyeye yakın süreçte koşmayı istediğini söyledi. Olimpiyatlara katılmayı istediğini anlatan Emre Göktürk, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

Bacak boyu uzunluğunun rakiplerine karşı avantajı olduğunu dile getiren Emre Göktürk, atletizmde kendini geliştirerek uzun yıllar milli takım formasıyla başarı kazanmayı hayal ettiğini dile getirdi.