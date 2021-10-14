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Tekvandoda tesis müjdesi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Tekvandoda tesis müjdesi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Ankara'da yeni bir tekvando tesisinin yapılacağını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yetişeceğini söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Ankara'da yeni bir tekvando tesisinin yapılacağını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yetişeceğini söyledi.

Metin Şahin, Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda bir konuşma yaptı.

Türk tekvandosunun dünyanın en iyileri arasında yer aldığını vurgulayan Metin Şahin, "Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok bize 22 dönümlük bir arazi verdi. İnşallah bu jeste, federasyon olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla, yapacağımız tesisi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yetiştirerek karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk tekvandosunun 2004'ten bu yana her olimpiyatta madalya aldığını vurgulayan Şahin, "Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi. Çok az kotayla aldığımız bu başarılar sadece olimpiyatla sınırlı değil. Avrupa'da, dünyada ve yapılan bütün uluslararası müsabakalarda sporcularımız her yılı bir madalya rekoru kırarak tamamlamıştır. Bütün bunlarla beraber 2004'te 90 binlerde olan sporcu sayımız bugün 600 binlere dayanmıştır. Allah bizleri muzaffer kıldı ve şu an başarımız tüm dünyada konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyona yarın sona erecek

Ankara'da devam eden Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası devam ediyor.

Toplam 72 ilden 688 kulübe bağlı 2 bin 187 sporcunun katıldığı ve 8 Ekim'de başlayan organizasyon yarın sona erecek.

Şampiyonadan sonra 16-17 Ekim'de milli takım seçmeleri yapacak. Seçmelerden sonra 12-15 Kasım'da Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli olacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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