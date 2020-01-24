: Spor tekvandoda şampiyon olan ikizler lgs'de full çekti

24.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:52

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti

Zeynel Fırat Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladık

Deniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı

"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA) - İzmir'de astım bronşit hastalığını yenmek için tekvandoya başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hem liselere giriş sınavında (LGS) hem de tatamide elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

İkiz tekvandocular Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda spor ve eğitim hayatlarıyla ilgili hedeflerini anlattı. Çocukken astım bronşit teşhisi konulan ikizler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hastalığı yenmek için öneri üzerine 7 yaşında tekvandoya başladı. Tekvandoda yetenekli ve başarılı oldukları görülen ikizler, çeşitli turnuvalara katıldı. Zeynel Fırat ve Deniz, bu turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ikiz sporcuların şimdiki hedefi olimpiyatlarda yarışabilmek.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tanrıverdi kardeşler, Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 51 kiloda Zeynel Fırat, 55 kiloda da Deniz birincilik kürsüsüne çıktı. Kendilerine olimpiyat şampiyonluğu hedefi koyan Zeynel Fırat ve Deniz Tanrıverdi kardeşler, sporla eğitim hayatını birlikte götürerek, LGS'de de derece yaptı.

ZEYNEL FIRAT TANRIVERDİ: BABAMIN ARKADAŞININ ÖNERİSİ İLE BAŞLADIK

Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren ikizlerden Zeynel Fırat, tekvandoya öneri üzerine başladıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "7 yaşından beri bu sporu yapıyoruz. 3 yaşından 6 yaşına kadar cimnastik yapmıştık. Bu spor için esneklik, kondisyon önemli. Biz de küçük yaşlarda bu esnekliği sağlamıştık. Babamın arkadaşının önerisi ile başladık ve güzel dereceler elde ettik. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var, birçok uluslararası derecem var. 1-2 yıl önceye kadar aynı kiloda mücadele ediyorduk, bunun için finallerde birbirimizle yarışıyorduk" dedi.

DENİZ TANRIVERDİ: İKİZ OLMANIN DEZAVANTAJI VARDI

Deniz Tanrıverdi ise ikiz olarak spor yapmanın hem avantajları hem de dezavantajlarını olduğunu söyleyerek, "İkimizin gelişimini görmek güzel. Bana partner oluyor, gelişmemde katkı sağlıyor. Geçtiğimiz senelere kadar aynı kiloda yarışmak dezavantajdı çünkü Avrupa şampiyonalarına 1 kişi gidebiliyor. Finalde ya o ya ben gidiyordum. Ama şimdi kilolarda ayrıldık, dezavantajı yok artık. Günde 2 saat antrenman yapıyoruz, maç ya da turnuva olduğunda sabah akşam antrenmanlarımız oluyor. Çocukken evde de çalışıyorduk ama artık sakatlık olur diye yapmıyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Finallerde kardeşiyle 7 kez karşı karşıya geldiklerini anlatan Deniz, "4 maçı Zeynel kazandı, 3 maçı da ben kazandım" diye konuştu.

"SPORLA DERS BİR ARADA YÜRÜYEBİLİYOR"

LGS'de Deniz Tanrıverdi tüm sorulara doğru yanıt verirken, Zeynel Fırat Tanrıverdi ise sadece 1 yanlış yaptı. Sporla eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini ve başarılı olduklarını vurgulayan Deniz Tanrıverdi, "Sporla eğitim hayatı bir arada gidiyor. Ben ve kardeşim bunun örneğiyiz. Ben sınavda full yaptım, hiç hata yapmadım" dedi.

Sınavda sadece 1 yanlış yapan Zeynel Fırat ise "Biz spor ve okulu bir arada yürütebildik. Spor, okuldan sonra bir stres atma kaynağı bizim için. Bize yararı var" diye konuştu.

MAÇLARDA KARIŞTIRIYORLAR

Katıldıkları müsabakalarda gülümseten anılarının olduğunu anlatan ikiz kardeşler, "Çok karıştırıyorlar bizi. Hakemler sürekli 'Sen maça çıkmamış mıydın?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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