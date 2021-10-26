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Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Mamak'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Mamak'ta

Mamak Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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Mamak Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyona 28 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sporun hem fiziki hem ruhsal sağlığımız açısından önemine dikkat çeken Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, "Spor hayatımızın bir parçası. Bizler de bu bilinçle gençlerimizin ilçe genelinde gerek sanatsal gerekse sportif faaliyetlerini sürdürebileceği yeni olanaklar sunmaya devam ediyoruz" dedi.

"Mamak şampiyonlarıyla anılacak"

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla ilçe genelinde her geçen yıl branş sayısının katlanarak arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki gençlerimizde bu fırsatları iyi değerlendirecek ve Mamak şampiyonlarıyla anılacak" dedi. - ANKARA

Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Mamak'ta

Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Mamak'ta

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