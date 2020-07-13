SPOR Teknik direktörlerden yabancı kuralı değerlendirmesi
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SPOR Teknik direktörlerden yabancı kuralı değerlendirmesi

SPOR Teknik direktörlerden yabancı kuralı değerlendirmesiİbrahim Üzülmez Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyorFatih Terim Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyımİSTANBUL DHAMKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim...

13.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:12

SPOR Teknik direktörlerden yabancı kuralı değerlendirmesi

İbrahim Üzülmez Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyor

Fatih Terim Futbolcunun yerlisi yabancısı yok

Tamer Tuna Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım

İSTANBUL DHA

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili açıklamalarda bulundular.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, şu ifadeleri kullandı;

Bunu çok konuştuk. Artı kelimesi nedir Artı, eksi kelimelerine anlam veremiyorum. Bugün ben 2 tane oyuncumu kadro dışı bıraktım. Oyuncumla kontratım var. Oyuncu para almasına rağmen, kontratımız olmasına rağmen oyuncudan faydalanamıyorsunuz. Ben bu yaklaşımın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk oyuncularla sonuna kadar varım. Yetenekli, istekli, sonuna kadar hedefi olan Türk oyuncularla ilgili keşke altyapılarımıza daha fazla eğilsek, altyapılarımızda tabii ki kaliteli hocalar var. Oraya başkan, yönetimi bütün camia olarak bir şekilde sahiplenebilse. Maalesef Türkiye'de biraz da sonuca, başarıya endeksli oynuyoruz. Genç oyuncular belki de tarihe baktığınıza zaman, Merih, Çağlar, Cengiz en çok yabancının olduğu dönem yurtdışına gitti. Ben yabancı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Federasyon böyle bir karar vermiştir, saygın duyacağız. Şunu da belirtmek lazım, böyle kısıtlandığı zaman x bir Türk oyuncunun değerli 500 bin Euro ise otomatikman 3 milyon Euro'ya çıkıyor. Çünkü talep ediliyor. 4-5 takım talip oluyor. Bunu başkanlar, kulüpler oturup konuşacaklarsa yabancı kısıtlaması olsun. Ama 8 kişi sahada, 4 kişi kulübede 2 kişi evinde. O sporcu niye evinde oturuyor.

FATİH TERİM FUTBOLCUNUN YERLİSİ YABANCISI YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, yabancı kuralı ile ilgili, Bizi temsil eden arkadaşlar, TFF'ye gittiği zaman bizim gönderdiğimiz dilekçe çok açık. İsterse sayın başkan kendisi paylaşır. Biz o 11 kategorisine dahil değiliz. Ben şöyle düşünüyorum; TFF böyle bir karar almışsa elbette uyacağız. Zaten TFF şimdiye kadar kendisi ve kurullarıyla aldığı her türlü kararlarla çok adil ve haklı kararlar almıştır. Dolayısıyla buna da uyacağız. Yabancı sözleşmesi konusunda doğruysa röportajda kendileri 'Zaten biz kulüpleri inceledik' diyor. Bu saatten sonra herhangi bir şey söyleyip sızlamanın bir manası yok. Kurala uymaya devam edeceğiz. Bizim için bir sakıncası yok. Bu bir kural da olsa, normalde bir felsefe olmalı, bir anlayış olmalı. Bugün hiçbir takımın iyi bir Türk oyuncusu varsa yerine yabancı oynattığını gördünüz mü Bu içten gelen bir futbol anlayışı olmalı. Şöyle ki; kırmızı ışıkta durmak bir kanun, kırmızı ışık olmayan yerlerde bile sağa sola bakıyorsunuz. Bu da öyle bir şey, doğru kararlar kanun beklemez. Doğru bildiğiniz, inandığımız şeyler kanun beklemez. Kurala gerek yok. Bizim yabancı yerli konusu ki, futbolcunun yerlisi yabancısı yok, insani olarak bakmak lazım. Herhalde bizim münakaşa edeceğimiz, fikir münakaşasına varacağımız veya ortak olarak devamlı fikir üreteceğimiz en son konulardan birisi bu. O kadar çok teknik, idari, ekonomik, kurumsal, tesisleşme gibi birçok problemimiz var. İnşallah, bu karar bunları içine alır ve halleder şeklinde konuştu.

TAMER TUNA HEM YERLİ, HEM DE YABANCI SINIRLAMASINA KARŞIYIM

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, yabancı sınırlamasına karşı olduğunu belirterek, Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım. Bugün bizde 8 Türk oyuncu sahada idi. Türk futbolcularına doğru eğitimler verilir ise daha iyi boyuta gelineceğine inanıyorum. Bugünkü maçta gördüğünüz gibi altyapıdan çok genç iki oyuncuyu kadroya dahil ettik. Önümüzdeki haftalarda belki onlara da şans verebiliriz diye konuştu.

SPOR Teknik direktörlerden yabancı kuralı değerlendirmesi

Kaynak: DHA

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