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TEF Başkanı Atalı: "Sporcularımızın turnuvalardaki başarısı bizlere umut oldu"

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
TEF Başkanı Atalı:

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, sporcuların elde ettikleri başarılarla göğüslerinin kabardığını ve bu durumun ilerisi için kendilerine umut olduğunu belirtti.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, sporcuların elde ettikleri başarılarla göğüslerinin kabardığını ve bu durumun ilerisi için kendilerine umut olduğunu belirtti.

Atalı, federasyonun sitesinden yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı, altyapıda yer alan başarılı sporcuların, en son Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldığını vurguladı.

Bu sporculardan oluşan takımları Avrupa Yıldızlar Circuit turnuvalarına gönderdiklerini bildiren Atalı, "Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı ve ilerisi için bizlere umut oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemiz adına elde edilen bu başarılı sonuçlarda emeği olan tüm antrenörlerimize, teknik ekiplerimize ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. Başarılar geldikçe altyapı desteklerimizin artarak devam edeceğini bilgilerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız eskrimciler sezona iyi başladı

Geçen hafta sonu Macaristan ve Slovakya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvaları'nda boy gösteren eskrimciler, organizasyonlarda iki gün boyunca başarılı sonuçlar elde etti.

Flöre, kılıç ve epe branşlarında Türkiye'yi temsil eden yıldız eskrimciler, kazandığı kupa ve madalyalarla 2021-2022 yurt dışı turnuva sezonuna göz dolduran bir performansla başladı.

Hafta sonu takımlarda iki birincilik, bir üçüncülük kupasının yanı sıra bireyselde de bir altın, bir de bronz madalya elde edildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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