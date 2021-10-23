Teco Karacabey Belediye Spor: 2-3

KARACABEY, BURSA (DHA) - STAT: Yeni Buca

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın 27'nci dakikasında Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 45'inci dakikada Muhammed Rıdvan, 55'inci dakikada ise Ahmet'in gollerine engel olamadı: 1-2. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında Tunç Murat'la skora denge getiren sarı-lacivertlilere, 90+8'inci dakikada Bekir Can yanıt vererek takımını galibiyete taşıdı: 2-3. Bu sonuçla üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından sahadan eli boş ayrılan Bucaspor 1928, 13 puanda kalıp Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atarken, ilk deplasman galibiyetini alarak 7 puana ulaşan Karacabey ekibi düşme hattından kurtuldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri