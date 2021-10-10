TBL: Manisa BBSK: 83Fethiye Belediyespor: 80

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - TBL 2. hafta müsabakasında Manisa BBSK kendi evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 83-80 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2'inci hafta mücadelesinde Fethiye Belediyespor'u Muradiye Spor Salonu'nda ağırladı. Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları bir ara 21 sayılık üstünlüğü yakaladığı maçı, ikinci yarıda zora soksa da 83-80'lik skorla kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Andre Williamson bulduğu 16 sayı, 10 ribauntluk performansı ile double-double yaptı. Bir diğer Amerikalı oyuncu Diante Watkins 15 sayısının yanına 8 asist eklemeyi başardı. Murat Kozan 14, Akın Kandemir, Koray Uzunhasan ve Sercan Topcu buldukları 10 sayı ile Manisa BBSK'da çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Salon: Muradiye Spor Salonu

1. Periyot: 23-16 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 52-37 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 62-58 (Manisa BBSK lehine)

Maç sonu: 83-80 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA