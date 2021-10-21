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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cengiz Ergün'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cengiz Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ağırladı.

MANİSA (DHA) -

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ağırladı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala da yer aldı. Basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Türkoğlu, Başkan Ergün'e hem kendi formasını, hem de üzerinde Başkan Cengiz Ergün'ün adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti. Başkan Ergün de Hidayet Türkoğlu'na Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı çantayı hediye etti. Başkan Ergün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.


- Manisa
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cengiz Ergün'e ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cengiz Ergün'e ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cengiz Ergün'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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