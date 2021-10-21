TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna'yı ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna'yı ziyaret etti.

TBF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda ikinci dönemi için aday olan Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna'yı ziyaret etti. Ziyarette kulüp yöneticileri de hazır bulundu.

Türkoğlu, yeniden seçilmesi durumunda yapacakları projeler hakkında Semt77 Yalovaspor yöneticilerine bilgi verdi. Ziyarette Yalovaspor Başkanı Onay Tuna da yer aldı. - YALOVA

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title