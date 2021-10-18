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TBES Federasyonu Başkanı Uztürk, başkanlığa yeniden aday oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
TBES Federasyonu Başkanı Uztürk, başkanlığa yeniden aday oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBES) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBES) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Uztürk, başkanlığa yeniden aday olmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda bugünkü kota ve madalya sayımızı arttıracağımıza, sponsorluk gelirimizi iki katına çıkarmaya, branş ve kulüp sayımızı arttırarak daha geniş kitlelere spor yapabilme imkanını sağlamaya, her yıl düzenli olarak kulüpler birliği kuruluşlarımızla iş birliği yaparak, birlikte yeni projeler yapmaya söz veriyoruz. Yine, yeniden, hep birlikte desteklerinizle federasyon başkanı adayı olduğumu açıklıyorum."

"Bugün yepyeni sponsorluk anlaşmalarının eşiğindeyiz"

Uztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalyayla federasyon tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştıklarını belirtti.

Aldıkları 106 kotayla da başka bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Uztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak, paralimpik oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye en çok kota, madalya ve kupa getiren federasyon olduklarına işaret etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin en prestijli markalarıyla iş birliği yapıldığını aktaran Uztürk, "Bugün yepyeni sponsorluk anlaşmalarının eşiğindeyiz. Sponsorlarımızın destekleriyle federasyonumuza 2 yeni otobüs ve çok sayıda milli takım kampı kazandırıyoruz. Şimdi hep beraber daha da güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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