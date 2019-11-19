Spor tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler

19.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:03

Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler

İşitme engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler karatede madalyaları topluyor

6 yılda kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oldular

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞİTME engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler babalarının isteğiyle başladıkları karatede, 6 yılda Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra olimpiyatta kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oldu.

İstanbul'da yaşayan doğuştan işitme engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşleri, babaları kendilerini korumaları ve sosyalleşmeleri amacıyla karateye yönlendirdi. Karate antrenmanları yapan ve bu sporu seven Işık kardeşler, 6 yıldır katıldıkları şampiyonalarda başarılarıyla İşitme Engelliler Karate Milli Takımı'na çok sayıda madalya kazandırdı. Şampiyon kardeşlerden en küçüğü 22 yaşındaki Kader, 2013'te Türkiye şampiyonluğunu kazanmasının ardından milli takıma seçildi ve 2015'te de Avrupa şampiyonu oldu. 2016 yılında kazandığı dünya üçüncülüğüyle babası ve antrenörlerinin göğsünü kabartan Kader, 2017'de Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 2 tane üçüncülük elde etti. Kader, son olarak da katıldığı İşitme Engeliler Avrupa Şampiyonası'nda kumitede bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyon kardeşlerin ortancası 24 yaşındaki Zeliha ise 2013'te karateyi öğrendiği ilk yılda Türkiye üçüncüsü oldu. Kata ve kumite kategorilerinde müsabakalara katılan Zeliha, 2016'da dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazandı. 2017'de Samsun'da yapılan olimpiyatta katada bronz madalyanın sahibi olan Zeliha, Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda rakibine yenilerek elendi ve kardeşlerine destek olmak için tribünde yerini aldı.

Kardeşlerden en büyüğü, evli 26 yaşındaki Rezzan da 6 yıllık karate serüveninde katıldığı Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalyanın sahibi oldu. 2016'da dünya üçüncülüğü kazanan Rezzan, 2017'de Samsun'daki olimpiyatta kata kategorisinde bronz madalya alarak Türkiye'yi gururlandırdı. Rezzan, Antalya'da yapılan İşitme Engeliler Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandı.

Karatede kazandıkları başarılarla ailelerini ve Türkiye'yi gururlandıran işitme engelli kardeşler gelecek yıl ekim ayında Malezya'da yapılacak İşitme Engelliler Karate Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 2021'de düzenlenecek İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefleyen üç kız kardeş, "Üç kardeş olarak hedefimiz, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA