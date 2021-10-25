Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Kalpar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 8. hafta sonunda 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ise ne gerekiyorsa yapılacağını ve Tarsus İdman Yurdu'nun bu başarısızlığı hak etmediğini söyledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

 Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title