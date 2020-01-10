Spor tarkan serbest, kasımpaşa'da
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Spor tarkan serbest, kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattığını açıkladı.

10.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:23
Spor tarkan serbest, kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden , Serbest'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Serbest, 20182019 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa forması giymişti.

Serbest, Austria Wien formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA

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: Spor tarkan serbest, kasımpaşa'da
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