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Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak

Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak
Habermetre - Haberler | Toplum

Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.

İSTANBUL (Habermetre) - Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.

Kayıt ve bilgi için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Etkinlik Türü: Söyleşi

Etkinlik Tarihi: 16 Aralık 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: Esenler Gençlik Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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