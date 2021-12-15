Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak
Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.
İSTANBUL (Habermetre) - Spor Tarihi Söyleşileri - Haşim Albayrak Trabzonspor'un tarihi, şampiyonlukları ve güncel durumunu konuşacağımız söyleşiye bekliyoruz.
Kayıt ve bilgi için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Etkinlik Türü: Söyleşi
Etkinlik Tarihi: 16 Aralık 2021, Perşembe
Etkinlik Mekanı: Esenler Gençlik Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00
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