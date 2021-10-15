Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu
Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.
KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da 10 günlük kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönen Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 30 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor yeni sezona ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler ligin 1.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazi Spor maçı ile sezona başlayacak.
Talasgücü Belediyespor'un fikstürü şu şekilde;
1.Hafta Abdulvahap Gazi Spor-Talasgücü Belediyespor
2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor
3.Hafta Andırın Yeşildağspor- Talasgücü Belediyespor
4.Hafta Talasgücü Belediyespor- Suvermez Kapadokya Spor
5.Hafta Talasgücü Belediyespor- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
6.Hafta Kayseri Emar Grup FK- Talasgücü Belediyespor
7.Hafta Talasgücü Belediyespor- Elbistanspor
8.Hafta Ürgüp Spor-Talasgücü Belediyespor
9.Hafta Talasgücü Belediyespor- Yahyalıspor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor- Abdulvahap Gazi Spor
11.Hafta Develispor-Talasgücü Belediyespor
12.Hafta Talasgücü Belediyespor- Andırın Yeşildağspor
13.Hafta Suvermez Kapadokya Spor- Talasgücü Belediyespor
14.Hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Talasgücü Belediyespor
15.Hafta Talasgücü Belediyespor-Kayseri Emar Grup FK
16.Hafta Elbistanspor-Talasgücü Belediyespor
17.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ürgüpspor
18.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor - KAYSERİ