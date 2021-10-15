Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.

KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor'un 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da 10 günlük kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönen Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 30 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor yeni sezona ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler ligin 1.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazi Spor maçı ile sezona başlayacak.

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Abdulvahap Gazi Spor-Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor

3.Hafta Andırın Yeşildağspor- Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor- Suvermez Kapadokya Spor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

6.Hafta Kayseri Emar Grup FK- Talasgücü Belediyespor

7.Hafta Talasgücü Belediyespor- Elbistanspor

8.Hafta Ürgüp Spor-Talasgücü Belediyespor

9.Hafta Talasgücü Belediyespor- Yahyalıspor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor- Abdulvahap Gazi Spor

11.Hafta Develispor-Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Talasgücü Belediyespor- Andırın Yeşildağspor

13.Hafta Suvermez Kapadokya Spor- Talasgücü Belediyespor

14.Hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Talasgücü Belediyespor

15.Hafta Talasgücü Belediyespor-Kayseri Emar Grup FK

16.Hafta Elbistanspor-Talasgücü Belediyespor

17.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ürgüpspor

18.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Schumacher Burak Elmas Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:52:03. #1.17#