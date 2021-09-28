Spor Takımları Seçme Tarihleri
Spor Takımları Seçme TarihleriSevgili ÖzÜ Ailesi,Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, ÖzÜ Spor Takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır.
Spor Takımları Seçme Tarihleri
Sevgili ÖzÜ Ailesi,
Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, ÖzÜ Spor Takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır. Seçme tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Katılmak isteyen öğrencilerimizin bilgilerine sunulur.
2020 - 2021 Akademik Yılında başarılar dileriz.
Takım seçmelerine katılacak öğrencilerimiz, antrenmana kişisel malzemeleri ile katılacaktır. Takım seçmeleri duyuruda ki tabloda belirtilen alanlarda yapılacaktır. Takım seçmelerine katılacak öğrenciler deneme antrenmanlarına sportif kıyafetleri hazır şekilde bulunmaları gerekmektedir. Takım seçmelerinde soyunma odaları kullanılmayacaktır. Spor Merkezi