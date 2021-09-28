Spor Takımları Seçme Tarihleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Takımları Seçme Tarihleri

Habermetre - Haberler | Toplum
Spor Takımları Seçme Tarihleri

Spor Takımları Seçme TarihleriSevgili ÖzÜ Ailesi,Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, ÖzÜ Spor Takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır.

Spor Takımları Seçme Tarihleri

Sevgili ÖzÜ Ailesi,

Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, ÖzÜ Spor Takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır. Seçme tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Katılmak isteyen öğrencilerimizin bilgilerine sunulur.

2020 - 2021 Akademik Yılında başarılar dileriz.

Takım seçmelerine katılacak öğrencilerimiz, antrenmana kişisel malzemeleri ile katılacaktır. Takım seçmeleri duyuruda ki tabloda belirtilen alanlarda yapılacaktır. Takım seçmelerine katılacak öğrenciler deneme antrenmanlarına sportif kıyafetleri hazır şekilde bulunmaları gerekmektedir. Takım seçmelerinde soyunma odaları kullanılmayacaktır. Spor Merkezi

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Salih Uçan
Magazin Mustafa Keser Seda Sayan Burak Yamantürk
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spor Takımları Seçme Tarihleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:53:17. #1.12#