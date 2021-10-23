Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Altay Bayındır'ın 1 ve Bright Osayi Samuel'in 3 maçlık cezalarını oy çokluğu ile onadı. İki futbolcu Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapamayacak.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezaları için yaptığı itirazları reddetti. İki futbolcunun Trabzonspor maçının ardından aldığı cezalar onandı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri