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Taha Akgül, Fazlı Eryılmaz ve Emrah Ormanoğlu çeyrek finalde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Taha Akgül, Fazlı Eryılmaz ve Emrah Ormanoğlu çeyrek finalde

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 61 kiloda Emrah Ormanoğlu çeyrek finale yükseldi.

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 61 kiloda Emrah Ormanoğlu çeyrek finale yükseldi.

Norveç'in Oslo kentinden düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası bugün başladı. Türkiye'yi 74 kiloda temsil eden Fazlı Eryılmaz, ilk turda Seylan'lı (Sri Lanka) rakibi Madhusanka Wijesoriya'yı (10-0) sayı tuşuyla, ikinci turda da Ukraynalı Zelimkan Tohuzov'u (7-1) yendi. Fazlı Eryılmaz, çeyrek finalde dünya şampiyonu, Tokyo'da olimpiyat 3.'sü olan ABD'li Kyle Dake ile karşılaşacak.

125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, ikinci turda Avrupa 2.'si Polonyalı Robert Baran'ı (5-0) mağlup etti. Akgül, çeyrek finalde Rus rakibi Zelimkhan Khizirev ile mücadele edecek.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ilk turda Kenyalı Kennet Koech'ı (11-0) sayı tuşuyla yendi. Ormanoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rus Abbashacı Magomedov ile karşılaşacak. 86 kiloda Osman Göçen ise ilk turda Gürcü asıllı İspanyol Teimuraz Naskadia Friev'e yenildi. Müsabakalar devam ediyor. - İSTANBUL

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