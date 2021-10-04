Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Emet'ten - Haberler Spor
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Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Emet'ten

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Emet'ten

Emet Bor Spor Kulübü sporcusu ve Belediye Personeli Serkan Kavgacı, Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 58 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Emet Bor Spor Kulübü sporcusu ve Belediye Personeli Serkan Kavgacı, Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 58 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 58 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Serkan Kavgacı'yı tebrik eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasına katılan ve 58 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Emet Bor Spor Kulübü sporcumuz ve Belediyemiz personeli Serkan Kavgacı kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Taekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Emet'ten

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