Spor Taban Birlikleri'nin başkanları toplandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Taban Birlikleri'nin başkanları toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Taban Birlikleri'nin başkanları toplandı

Amatör futbolda yeni sezon öncesi Spor Taban Birlikleri'nin başkanları bir araya geldi.

Amatör futbolda yeni sezon öncesi Spor Taban Birlikleri'nin başkanları bir araya geldi.

EASKF öncülüğünde ve binasında yapılan toplantıya, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Genel Sekreter, Ömer Türedi, Futbol il temsilcisi Ethem Üzer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, İl Hakem Kurulu Başkanı ve klasman gözlemcisi Nihat Karaca, TFFHGD Eskişehir Şube Başkanı İlhami Can, Futbol Saha Komiserleri Derneği Eskişehir Başkanı Varol Ümit Uludağ, Müsabaka Sağlıkçılar Başkanı İsmail Erol, EASKF yönetiminden Turgay Çankaya, Nevzat Aslan ve Bekir Kalkan katıldı.

EASKF Başkanı Atam, Taban Birlik başkanları ile yeni sezon öncesi oluşabilecek sıkıntıları konuştu. Atam "Bu toplantıda değerlendirme yaptık. Amacımız sıkıntısız bir sezon geçirmek. Önümüzdeki günlerde de kulüp temsilcileri ile bir araya gelmek istiyoruz. Aşı zorunluluğu olduğu için kulüplerimizin lige katılıp katılmayacağı önemli. Bizler de ona göre kesin programı yapacağız" dedi.

Dernek başkanları da sıkıntılardan bahsedip çözüm yolu için fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

 A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor

A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yağmur Aşık Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Marcao Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spor Taban Birlikleri'nin başkanları toplandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:02:20. #1.17#