: Spor 'süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti

Milli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı

Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi

Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor

İlk telefonumu lisede millilik bursumla aldım

Hedefimiz olimpiyatlara dahil olmak

Curlingi, taşları süpürdüğümüz spor deyince tanıyorlar

Erzurum'da 16 yaşında curling ile tanışan milli takım oyuncusu Semiha Konuksever, curlinge başlama hikayesini, yaşadığı sıkıntıları ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. 6 kardeşin 3'ünün curling oynadığı Konuksever ailesinde Semiha, curling sayesinde hayatının değiştiğini belirterek, Ankara Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Beden Eğitimi öğretmeniyim. Bana çocuklar 'curling ne' diye sorduğunda 'buz sporları, taşları hedefe gönderdiğimiz bir spor' diyorum anlamıyorlar. Ama buzun üzerini süpürdüğümüz bir branş deyince hemen anlıyorlar dedi.

2011 yılında Erzurum'da Kış Oyunları sırasında curling ile tanıştığını belirten 24 yaşındaki Semiha Konuksever, 'Başta curlingin nasıl bir spor olduğunu bile bilmiyordum' diyerek, Evim sahaya çok yakındı, okuduğum liseden ötürü farklı bir aktivitem olsun istedim. Başta paten zannettim, curling nedir kimse bilmiyordu. Kış Oyunları'nı izleyince curlingin aslında çok farklı olduğunu gördüm ifadelerini kullandı.

BAŞLADIĞIMDA CURLİNGDE İLKLERİ YAŞAYACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ

Curling sporunda bu kadar başarılı olacaklarını hiç düşünmediklerini belirten Semiha, Benim çocukluğum sokakta erkek oyunları oynayarak geçti. Çok fazla kız oyunlarıyla alakam yoktu. Seksek, ip atlama oynamazdım, topaç çevirir, misket ve futbol oynardım. Ailem bana engel olmadı. Curlingi çok sevdim. Birkaç gün gitmeyince çok özletiyor buz kendini. Görevim gereği Ankara'dayım ama aklım orada. Diğer branşlarda spor çok küçük yaşlarda başlıyor. Ben 16 yaşında başladım. Ben geç kaldığımı düşünüyordum. Başladığımda hiç bu sporun ilkleri olacağımız, bu başarılarda ilk adımızın geçeceği hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. İşin içine girdiğimizde anladık diye konuştu.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA BİZİ KÜÇÜMSEYENLER CEVABINI ALIYOR

Semiha Konuksever, yabancıların Türkiye'de curlingin nasıl bu kadar geliştiğini merak ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi;

Geçen sene Kanada'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na gittik. Türkiye olarak bizi çok küçümsüyorlar ama her küçümseyen de muhakkak cevabını alıyor. 'Siz nerede antrenman yapıyorsunuz, biz sizi görmüyoruz, salonumuz mu var, siz nasıl bu kadar ilerliyorsunuz' gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Biz de anlatıyoruz, Erzurum'da salonumuz var, 2011 yılında başladık diye. Onlar 5 yaşından itibaren oyuncak gibi ellerinde curling taşları ile oynuyorlar. Zaten şaşırmalarının en büyük sebebi de bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar ilerlediğimiz.

İMAM HATİP MEZUNUSUN NE İŞİN VAR SPORLA' DEDİLER

Milli sporcu, kültür olarak kız çocuklarının spora erişiminin zor olduğunu belirterek, Ben imam hatip lisesi mezunuyum. Okurken beni çok destekleyen hocalarım da oldu, hiç desteklemeyenler de. 'Kız çocuğu gitmez, kız çocuğusun, bir de imam hatip mezunusun ne yapacaksın orada' dediler. Bir hocamın çok güzel bir lafı vardı; 'O bizden, her yere lazım' derdi. Yani imam hatip okuyanların sadece ilahiyat değil de, her alanda olmaları gerektiğini söylüyordu ve 'devam et' dedi. Annem ve babam da çevreden, 'spora göndermeyin' diye tepkiler alıyorlardı. Tabi bunları diyenlerin yüzleri kara çıktı diye düşünüyorum dedi.

İLK TELEFONUMU LİSEDE MİLLİLİK BURSUMLA ALDIM

Akademik kariyerinin curling sayesinde olduğunu söyleyen Semiha Konuksever, Curling milli takımında başarılara imza attık. Ben şu an Ankara'dayım. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burs hakkımız olduğu için devletin imkanlarından yararlandık. Millilik bursu aldık ve ben o aldığım ilk bursla üniversite 1'in sonlarına doğru, benim o zaman yaşıtlarımın hepsi telefon nedir biliyordu ama benim telefonum ilk defa o kazandığım para sayesinde oldu diye konuştu.

HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA DAHİL OLMAK

Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade eden milli sporcu, Şu anda dünyaya ismimizi çok güzel duyurduk. Artık Türkiye deyince kimse küçümseyip o buza adımını atmıyor. Önümüzde 2022 Olimpiyatları var. Yeni bir branş olmasına rağmen biz bunu Avrupa'da, Dünya'da çok güzel bir şekilde taşıyoruz. Hedef büyük olimpiyata dahil olmak. Bu sene A klasmanına çıktık. Ocak ayında bir dünya elemeleri var orada ilk ikiye girip Mart'ta Kanada'da Dünya Kadınlar ve 2022'de kadar A klasmanında kalıp olimpiyatlara dahil olmak istiyoruz dedi.

CURLİNGİ, TAŞLARI SÜPÜRDÜĞÜMÜZ SPOR DEYİNCE TANIYORLAR

Semiha, herkesin Erzurumlu olmasının büyük bir avantajı olduğunu vurgulayarak, Çünkü salon orada. Şu an bazı şartlardan dolayı tek Erzurum'da salon var. Açıkçası bu durum beni üzüyor. Pilot şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde salonların yapılması curlinge yeni yeteneklerin katılmasını sağlayacaktır. Curlingi anlatmakta zorluk çekiyoruz. Okulda öğrencilerim curling ne diye soruyor anlatıyorum buz sporu diye çağrışım olmuyor. Taşların önünü süpürdüğümüz bir spor deyince anlıyorlar. Curlingin bir yaşı yok, 5 yaşındaki insan da bunu yapıyor, 80 yaşındaki insan da yapıyor. Ön yargılı olunmasın o nasıl bir branş demesin de denesinler dedi.

