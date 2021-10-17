Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Gervinho'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan yandan auta çıktı.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine ortasında Dorukhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topa Djnaniny'den önce Tisserand müdahale ederek tehlikeyi önledi.

83. dakikada ceza sahası içinde Szalai'nin Cornelius'u düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada penaltı atışını kullanana Bakasetas, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

90. dakikada Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken top Yusuf Sarı'nın önüne düştü. Vuruşunda ise Gustavo'dan seken top ağlara gitti. 3-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx (Dorukhan Toköz dk. 51 xx), Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Denswil xx (Trondsen dk. 46 xx), Berat Özdemir xx (Siopis dk. 68 xx), Bakasetas xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme x (Yusuf Sarı dk. 43 x), Gervinho x (Cornelius dk. 68 xx), Djaniny xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay x, Novak xx, Min-Jea Kim x, Szalai xx, Crespo xx (Pelkas dk. 87 ?), Gustavo xx, Ferdi xx (Nazım Sangare dk. 87 ?), Osayi Samuel xx, Mesut Özil x (Sosa dk. 75 x), Rossi xx (Tisserand dk. 75 x), Valencia x (Serdar Dursun dk. 61 x)

Yedekler: Berke Özer, Max Mayer, Berisha, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24 ve 86 pen.), Yusuf Sarı (dk. 90) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Gustavo, Valencia, Szalai, Pereira (T. Direktör) (Fenerbahçe), Edgar le, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - TRABZON

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

 Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

 Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu

Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yemek Tarifleri Zeynep Bastık Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Abdullah Avcı Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Stefan Kuntz Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:50:02. #1.12#