SPOR Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı
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SPOR Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı

SPOR Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, Kadına şiddete dur de dedi.

SPOR Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı
17.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:44

SPOR Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, Kadına şiddete dur de dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve Kadına şiddete dur de mesajını gönderdi.

Kaynak: DHA

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