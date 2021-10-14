Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı - Haberler Spor
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Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Haber: Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı - Haberler Spor
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