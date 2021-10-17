Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, İH Konyaspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, İH Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahası içine giren Sitya, soldan son çizgiye inip sert ortaladı. Muslera'dan seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda Muslera mutlak bir gole engel oldu.

65. dakikada soldan kazanılan serbest atışta Sitya, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skubic'in kafasında top az farkla yandan auta çıktı.

81. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Hadziahmetovic'un topukla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Alpaslan xxx, Van Aanholt xxx, Taylan x (Assunçao dk. 46 xx), Cicaldau xx, Kerem xxx (Barış Alper dk. 61 xx), Morutan xxx (Babel dk. 61 x), Halil xxx (Emre Kılınç dk. 61 x), Mustafa Muhammed xxx (Diagne dk. 87 ?)

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic x (Ahmet Karademir dk. 90 ?), Ahmet Çalık x, Abdülkerim xx, Sitya xx, Oğulcan x (Soner dk. 80 xx), Hadziahmetovic xx, Çekici xx (Adil dk. 90 ?), Serdar x, Bytyqi xx (Michalak dk. 74 xx), Rahmanovic x

Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Alper, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Mustafa Muhammed (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sehic, İlhan Palut (Teknik Direktör), Bytyqi (İH Konyaspor), Taylan, Babel, Emre Kılınç (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Gökhan Kılınçer/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Haber: Süper Lig: Galatasaray: 1 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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