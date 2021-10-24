Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlıyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında Adekukbe'nin dokunuşu yandan auta gitti.

19. dakikada Borini'nin sağ taraftan ceza alanına yakın noktadan içeriye havalandırdığı topa sol çaprazdaki Karamoh'un gelişine yarım vole vuruşu yere de çarparak yandan dışarı çıktı.

30. dakikada Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Borini'nin sağdan ceza alanına yaptığı ortada Pesic, kale sahasında savunmanın baskısına rağmen meşin yuvarlağa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu. 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic'in ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Munir oyun alanına çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Bozbey xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Burak xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Borini xx, Jimmy Durmaz xx, Bertolacci xx, Karamoh xx, Pesic xx

Yedekler: Utku, Luckassen, Serhat, Balkovec, Erhun, Emre, Efe, Tunay, Adnan, Ahmed Musa

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Ribeiro xx, Traore xx, Lobjanidze xx, Emre Çolak xx, El Kaabi xx, Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Bülent, Eren, Muhammed, Sadık, Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis

Goller: El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor), Pesic (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet (Hatayspor), Hedenstad (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

 Kayserispor'un kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor yenilgisinin ardından kanlar içinde kalan bacağını paylaştı

Kayserispor'un kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor yenilgisinin ardından kanlar içinde kalan bacağını paylaştı

 Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title