SPOR Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
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SPOR Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü

SPOR Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
06.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:08

Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdüBURSA'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü

BURSA'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Cevher Toktaş (33), 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim? dedi.

2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım, yaklaşık 1,5 saat sonra tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 GÜN SONRA GELEN İTİRAF

Kayıtlara hastalığa bağlı normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü söyledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020'de Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasım'ı koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.

YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ARAYIP, HABER VERMİŞ

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten Cevher Toktaş, "Kasım'ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Evde otururken bir anda vicdan azabı duyduğunu ve bu yüzden polise başvurup, suçunu itiraf ettiğini belirten Cevher Toktaş, şöyle devam etti:

"4 Mayıs'ta akşam saatlerinde eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek evden çıktım. Çarşı Polis Merkezi'ne giderek olayı oradaki görevlilere anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm.?

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek? suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi.

MEZARI AÇILDI, CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Karar üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde mezar açıldı. Kasım Toktaş'ın çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇOCUĞUNUN MEZARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Cevher Toktaş'ın, boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

SPOR Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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