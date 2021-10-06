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Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

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Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı. Ligde geçen sezon 8 hafta itibariyle 4 teknik adam değişikliği yaşanmıştı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, teknik direktör değişimindeki fazlalık da dikkat çekti. 8. hafta sonunda 9 teknik adamın görevine son verildi. Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ilk 8 hafta sonunda antrenör değişikliğine gitti.

GEÇEN SEZONU 2'YE KATLADI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda ilk 8 hafta itibariyle toplam 4 teknik adam görev yaptığı takımla yollarını ayırmıştı. Bu sezon ise bu sayı ikiye katlanarak, ilk 8 haftalık periyotta 9 teknik direktör değişimi yapıldı. Son 2 sezonda ilk 8 hafta itibariyle yapılan teknik direktör değişimleri şu şekilde:

2020-2021 SEZONU

Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı

Kayserispor: Bayram Bektaş - Samet Aybaba

MKE Ankaragücü: Fuat Çapa- Mustafa Dalcı

Gençlerbirliği: Nobre - Mustafa Kaplan

BU SEZON

Kasımpaşa: Şenol Can - Cihat Arslan

Kayserispor: Yalçın Koşukavak - Hikmet Karaman

Adana Demirspor: Samet Aybaba- Vincenzo Montella

Göztepe: Ünal Karaman - Nestor El Maestro

Alanyaspor: Çağdaş Atan - Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor: Bülent Uygun - Hamza Hamzaoğlu

Başakşehir: Aykut Kocaman - Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Ersun Yanal - Nuri Şahin

Yeni Malatyaspor: İrfan Buz - (Belli değil)

EN İYİ 5 LİGİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 ligi baz alındığında en fazla teknik direktör değiştirilen lig oldu. Almanya Bundesliga'da bu sezon teknik direktör değiştiren takım bulunmazken, İngiltere Premier Lig'de Watford ve Fransa Ligue 1'de Bordeaux'da teknik direktörler görevine devam etmedi. İtalya Serie A'da Cagliari ile Verona'da teknik adamların görevine son verilirken, İspanya La Liga'da da Levante ve Getafe'de teknik direktörlük koltuğunda değişime gidildi.

(Bora Akyol/İHA)

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

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