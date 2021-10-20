Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları buluştu
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları, yemek organizasyonunda bir araya geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları, yemek organizasyonunda bir araya geldi.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan katıldı.
Etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da nezaket ziyaretinde bulundu.
Organizasyonda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Toplantının ardından divan kurulu başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne de ziyaret gerçekleştirdi.