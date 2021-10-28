Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:29 Ekim Cuma20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler30 Ekim Cumartesi13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus31 Ekim Pazar13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu1 Kasım Pazartesi20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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