Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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