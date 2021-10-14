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Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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