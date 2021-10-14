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Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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