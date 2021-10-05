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Süper Lig'de 8 haftada 9 takım teknik direktörüyle yollarını ayırdı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'de 8 haftada 9 takım teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 8 haftanın ardından 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 8 haftanın ardından 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Son yıllarda teknik direktör değişiminin çok yaşandığı Süper Lig'de, bu sezonda da 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği Kasımpaşa'dan geldi, ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdi. İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la devam ederken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la yollarını ayırdı.

Ligde 6. haftanın ardından Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra da Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la devam etmeme kararı aldı.

Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de de Emre Belözoğlu göreve başladı.

İlk 8 haftanın ardından yabancı teknik direktör sayısı 4'e yükseldiği ligde Fenerbahçe'de Portekizli Vitor Pereira ve VavaCars Fatih Karagümrük'de İtalyan Francesco Farioli'nin yanı sıra Göztepe ve Adana Demirspor da yoluna yabancı isimle devam ediyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı ligde Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şöyle:

TakımTeknik direktör
Adana DemirsporVincenzo Montella
AltayMustafa Denizli
Atakaş HataysporÖmer Erdoğan
Aytemiz AlanyasporBülent Korkmaz
BeşiktaşSergen Yalçın
Çaykur RizesporHamza Hamzaoğlu
Demir Grup SivassporRıza Çalımbay
FenerbahçeVitor Pereira
GalatasarayFatih Terim
GaziantepErol Bulut
GöztepeNestor El Maestro
GZT GiresunsporHakan Keleş
İttifak Holding Konyasporİlhan Palut
KasımpaşaCihat Arslan
Medipol BaşakşehirEmre Belözoğlu
TrabzonsporAbdullah Avcı
VavaCars Fatih KaragümrükFrancesco Farioli
Yukatel KayserisporHikmet Karaman

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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