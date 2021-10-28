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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

(İHA)

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