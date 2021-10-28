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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Karadeniz derbisine sahne olacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray evinde Gaziantep FK ile oynarken, Fenerbahçe de Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - ÖK Yeni Malatyaspor

16.00 Altay - DG Sivasspor

16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş

19.00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

31 Ekim Pazar

13.30 Y. Kayserispor - Fatih Karagümrük

16.00 A. Alanyaspor - Göztepe

19.00 Galatasaray - Gaziantep FK

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - FT Antalyaspor

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

(İHA)

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